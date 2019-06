Le nombre de tués sur les routes a particulièrement augmenté en Wallonie: voici pourquoi

Le nombre de tués sur les routes a augmenté de 13% en un an. Il y a eu 121 morts pour les trois premiers mois de 2019. Cette hausse se marque particulièrement en Wallonie. Le nombre d'accidents qui impliquent des deux-roues a également augmenté. Eric Poncelet a interrogé Benoit Godart pour connaître la cause de ce phénomène.

"Il y a eu pas mal de beaux jours au cours du premier trimestre incitant à la balade. C'est clair qu'on sait également qu'en Wallonie le vélo a de plus en plus d'engouement et que parfois les infrastructures ne suivent pas. C'est la raison pour laquelle il y a eu quelques accidents impliquant des cyclistes en agglomération avec des véhicules lourds. Et donc, là, indéniablement, dans les années qui viennent, il va falloir accorder une attention particulière aux infrastructures cyclables en Wallonie", a expliqué le porte-parole de Vias.