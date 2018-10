Le nouveau code de la route largement COMPROMIS par... la Flandre

Le ministre flamand de la Mobilité Ben Weyts (N-VA) vient de recaler le nouveau code de la route, écrivent la DH et La Libre, vendredi. Les équipes du ministre fédéral de la Mobilité François Bellot (MR) préparent cette réforme depuis plus de deux ans.



"En raison des nombreux dépassements de compétences et de la suppression complète du code de la route actuel, qui crée une insécurité juridique totale, le gouvernement flamand n'accepte pas le projet d'arrêté royal sur le code de la route", stipule l'avis négatif de la Flandre.

Le nouveau code de la route devait être publié au Moniteur belge à la fin de l'année, pour entrer en vigueur le 1er janvier 2021. Il est désormais largement compromis, à sept mois d'élections législatives qui rebattront les cartes, selon les quotidiens.

L'avis de Bruxelles et de la Wallonie sont encore attendus.