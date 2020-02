Le paiement des pensions à domicile n'est pas impacté par les changements chez bpost

Le paiement des pensions à domicile par le facteur reste inchangé, indépendamment du fait que bpost adapte son modèle de distribution du courrier à partir du 1er mars. La distribution des pensions aux bénéficiaires ne subit aucune modificiation, a tenu à rassurer vendredi le Service fédéral des pensions, qui dit avoir reçu de nombreuses questions à ce sujet.

À partir du 1er mars 2020, le courrier non urgent ne sera plus distribué que deux fois par semaine: une première fois en début de semaine (le lundi ou le mardi) et une deuxième fois en fin de semaine (le mercredi ou le jeudi). Il s'agit des courriers Non Prior, des courriers publicitaires et des magazines non hebdomadaires. Les colis et les journaux continueront en revanche à être livrés quotidiennement.

Les quelque 25.000 retraités qui reçoivent mensuellement leur pension en espèces à domicile par le facteur ne doivent donc pas s'inquiéter, a indiqué le Service fédéral des pensions. "L'adaptation des rondes postales de bpost ne change pas les dates de paiement. Le service des pensions recommande toutefois le paiement par virement". Cette dernière méthode est, selon l'administration, plus sûre et plus rapide et présente l'avantage que le retraité ne doit pas être à la maison au passage du facteur pour recevoir son dû.