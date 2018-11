Le Palais de justice de Bruxelles sans échafaudages? Jan Jambon l'annonce pour 2030

Les travaux aux façades du Palais de justice de Bruxelles devraient s'achever en 2030 et, à cette échéance, l'édifice devrait être libéré de ses ancestraux et célèbres échafaudages, a indiqué le ministre en charge de la Régie des bâtiments, Jan Jambon, en commission de la Chambre, en réponse à Karine Lalieux (PS).



Les travaux seront réalisés en plusieurs phases: pour les façades côté place Poelaert, la période s'étendra de 2018 à 2022; pour les façades du côté de la rue de Wynants et le socle de la coupole, la période 2022-2026 est prévue; pour les façades du côté de la rue aux Laines, la période 2024-2028; et, pour les façades du côté de la rue des Minimes, la période 2026-2030. Le coût global des travaux de restauration des façades et des études qui les accompagnent est estimé à 80 millions d'euros.