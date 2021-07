Le palais royal de Bruxelles ouvre bientôt ses portes au public

(Belga) Du 23 juillet au 29 août inclus, les allées et salles du palais royal de Bruxelles seront une nouvelle fois accessibles aux amateurs et amatrices d'architecture, ont annoncé lundi les organisateurs par voie de communiqué. Cette année, les visiteurs pourront également se promener dans le jardin du palais.

Le parcours prévu lors de la visite permettra de découvrir et d'admirer nombre de pièces prestigieuses, allant du grand vestibule d'honneur conçu par Alphonse Balat, aux salles et salons historiques tels que la salle des glaces, la grande galerie, la salle du trône, les deux salons blancs où sont reçus les invités de la monarchie, à l'escalier de Venise où sont accrochées de grandes peintures à l'huile de Jean-Baptiste van Moer. La visite se terminera par une courte promenade le long du jardin situé à l'arrière du palais royal. La réservation est obligatoire et doit se faire en ligne sur www.koninklijk-paleis-palais-royal.be. Seul un nombre limité de visiteurs pourra être admis. Il ne sera pas possible de réserver sur place. En raison des mesures sanitaires et afin de garantir une distance suffisante entre les visiteurs, les salons n'accueilleront pas d'expositions thématiques cette année. (Belga)