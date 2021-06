Le Palais royal veut récompenser les héros de la crise sanitaire: si vous en connaissez, signalez-les

Vous avez certainement autour de vous des personnes qui ont particulièrement été mobilisées durant cette crise sanitaire. Des personnes qui ont eu un comportement héroïque. La Palais royal vous invite à les signaler pour qu’elles soient peut-être reçues au palais pour la fête nationale.

Cette initiative citoyenne est soutenue par le Palais royal. L’objectif est de récompenser les héros du quotidien. Cela peut être tout le monde.

"Les petits gestes comptent"

"L’an dernier, lors de la première édition, ce sont surtout des acteurs de la crise sanitaire qui avaient été récompensés, mais cette année, le Palais veut vraiment élargir et tenter de récompenser un maximum de monde. Cela pourrait donc être votre voisin qui vous aurait aidé en gardant vos enfants ou un ami qui vous aurait rendu service en vous conduisant à l’hôpital. Les petits gestes comptent et c’est l’un des messages de l’opération", explique Corentin Simon en direct dans le RTL INFO 13H.

50 héros du quotidien seront choisis

Pour s’inscrire, il suffit de se rendre sur le site beheroes.be où vous pourrez raconter par écrit l’histoire de votre héros du quotidien.

L’an dernier, 90 personnes s’étaient inscrites. Cette année, on dépasse déjà les 300 témoignages. "Au final, il y aura 50 héros du quotidien qui seront choisis. Ils auront la chance d’assister au traditionnel défilé militaire lors de la fête nationale devant le palais à Bruxelles", indique notre journaliste.

Une action symbolique importante pour le Roi

Parmi eux, sept seront reçus par le Roi Philippe en audience au mois de septembre. Pour notre souverain, cette opération est importante et symbolique. "C’est une initiative symbolique parce que cela donne de la visibilité et de la reconnaissance aux gens qui travaillent parfois vraiment dans l’ombre et qui ne sont peut-être pas reconnus pour les actes ou les gestes qu’ils font. Cela crée aussi des liens dans la société. C’est vraiment important pour notre société. Et cela donne de la joie de vivre à ces héros et aux personnes qu’ils aident", souligne Lore Vandoorne, directrice-adjointe médias et communication du Palais royal.

La fin des inscriptions est prévue le 9 juillet.