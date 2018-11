Le parcours d'un jeu de société, de sa création au magasin: "J'ai eu l'idée pendant un apéro avec des amis"

Les jeux de société sont une valeur sûre parmi les cadeaux de Saint-Nicolas. Ils se sont beaucoup diversifiés ces dernières années. Notre équipe a suivi le cheminement d'un jeu de société, de sa création à son arrivée en magasin. Reportage d’Olivia François et Denis Caudron.

Gaëtan vient d’Orléans. Ce matin, à Bruxelles, il a rendez-vous avec un éditeur belge qui a déjà une cinquantaine de produits à son actif, dont le célèbre Time’s up. Le Français n’en est pas à son coup d’essai. Il est le co-auteur de Concept. Le jeu de société s’est déjà vendu à 1 million, d’exemplaires dans le monde. Il est né tout simplement "pendant un apéro avec des amis".

"L’idée c’était de trouver un jeu où on puisse échanger avec des gens qui ne parlent pas la même langue et pas automatiquement avec le même milieu culturel", raconte-t-il.

Le principe ? Faire deviner des mots ou des expressions en utilisant des icônes universelles. Le jeu a reçu plusieurs récompenses et vient de sortir en version pour enfants à partir de 4 ans, avec comme thème principal, les animaux.

L’éditeur, qui repose sur une équipe de 15 personnes, transforme le prototype en jeu, en travaillant sur le design et les dessins, les règles et leur compréhension, la forme de la boîte et l’ergonomie.





"La façon dont on voyait le produit chez nous ne correspondait pas aux enfants"



"On a dû le tester avec des enfants en école parce que la façon dont on voyait le produit chez nous ne correspondait pas aux enfants. Il y a eu un long travail de tests en école pour arriver à cette version simple, épurée, que les enfants apprécieront", explique Thomas Provoost, cofondateur de Repos Production.

Après sa fabrication, en Allemagne et en Chine, le jeu atterrira dans un entrepôt à Kortenberg. Le distributeur a plusieurs missions : promouvoir le produit et gérer l’achat, le stockage et la livraison des marchandises.



"En Belgique, on travaille avec 700, 800 points de vente qui sont autant des boutiques spécialisées en jeu que des grandes surfaces spécialisée en jouets ou la grande distribution", indique Éric Vander Linden, directeur général d’Asmodee Benelux.

Au total, il faut compter environ deux ans pour mettre un jeu de société en boîte. L’aventure s’achève en magasin. Depuis sa sortie le mois dernier, Concept Kids concède déjà de nombreux adeptes.