Le Parlement européen impose le Covid Safe Ticket à ses travailleurs: voici pourquoi c'est légal

Le Parlement européen a décidé d'imposer le Covid Safe Ticket (CST) à l'entrée de ses bâtiments. Toutes les personnes qui entrent doivent montrer le pass sanitaire. Cela concerne autant les députés que leurs collaborateurs mais aussi les travailleurs extérieurs. Le Parlement européen est dans la légalité, voici pourquoi.

Sur le site du Parlement européen, un centre de test covid. "C'est une obligation parce que je travaille pour le Parlement et sinon on ne peut pas travailler", lance une employée au micro de notre journaliste. En clair, pour passer les portes du Parlement européen à Bruxelles, Strasbourg, ou au Luxembourg, que vous soyez député ou travailleur, il faut montrer patte blanche. Soit un pass sanitaire avec preuve de vaccination soit un test négatif sinon, pas de boulot.

Une situation dénoncée ce matin par les syndicats : "A l'heure actuelle, il n'y a pas d'arsenal légal qui permette à l'employeur de demander à ses travailleurs d'utiliser le CST", Antony Osché, secrétaire interprofessionnel régional Bruxellois (CGSLB). "On est sur le territoire belge et on doit respecter quelque part la réglementation belge en la matière", Mounya Mehdaoui, permanente syndicale secteur nettoyage (FGTB)

La législation belge est en effet très claire : un employeur ne peut pas demander un pass sanitaire à ses employés, ce n'est d'ailleurs pas la philosophie choisie en Belgique. "Dans la vie quotidienne, je pense qu'il faut l'éviter au maximum. Ça veut dire que si vous rentrez dans un bus, il ne faut pas le montrer, dans un magasin non plus. C'est plutôt pour des choses qui sont un choix. Dans la nécessité, c'est pas le cas", a déclaré le Premier ministre Alexander De Croo le 27 octobre dernier.

Mais le Parlement européen joue sur la règle : ses équipes sont sous contrat européen quant aux sous-traitants, ils sont considérés comme des visiteurs. Le Parlement européen n'a pas de contrat direct avec eux et peut donc leur imposer le pass sanitaire ou un test covid.