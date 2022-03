Le patron de Post NL et son numéro deux, accusés de diriger une organisation criminelle, sont en prison

C’est un gros dossier qui touche au travail illégal dans notre pays. Le patron belge du service de livraison de la société Post NL ainsi que le numéro deux de l'entreprise sont derrière les barreaux depuis hier. On les soupçonne de trafic d'êtres humains, de faux en écriture et de détachement illégal de personnel. La société néerlandaise Post NL a été récemment plusieurs fois perquisitionnée par la police.

L’entreprise de livraison de colis Post NL se trouve dans la tourmente. Une perquisition de la police a eu lieu ce lundi dans trois entrepôts en Flandre. 9 personnes ont été arrêtées. La justice reproche à Post NL le statut incertain sur lequel les coursiers travaillent. L’un d'eux révélait ses conditions de travail à la fin de l'année passée : "Nous sommes obligés de faire de la fraude sociale parce que les prix que nous obtenons ne sont tout simplement pas correctement", avait-il déclaré.

La police avait déjà effectué des perquisitions chez Post NL en novembre dernier, mais cette fois-ci le numéro un et le numéro deux de l'entreprise sont directement visés. Ils sont accusés de traite d'êtres humains, de faux en écriture, de détachement illégal et de diriger une organisation criminelle. L’entreprise de livraison a réagi dans un communiqué : "Aucun abus majeur ou structurel a été révélé dans notre façon de travailler. C’est pourquoi cette procédure soulève aujourd'hui de grandes questions sur le traitement arbitraire des autorités."

Du côté du gouvernement, un avant-projet de loi est en préparation. Objectif ? Un statut clair pour les coursiers. "C’est en consultation publique pour l'instant. Il faut bien sûr débattre avec le secteur, avec ceux concernés et au sein du gouvernement. Mais la proposition serait qu’on demande aux acteurs dans le secteur qu’un certain pourcentage - qui doit encore être déterminé - ait un contrat fixe et ne soit pas des pseudos aux indépendants comme c'est le cas aujourd’hui", a indiqué Petra de Sutter, ministre fédérale en charge de la Poste.

Les deux cadres de Post NL restent pour le moment en détention. La chambre du conseil de Malines décidera de leur sort ce vendredi.