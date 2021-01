Le phishing fait de plus en plus de victimes: les conseils de Test-Achats pour ne pas se faire avoir

Le phishing, hameçonnage en français, est une technique de cybercriminalité, une arnaque utilisée par des escrocs pour détourner des données, principalement financières. Le but est de s’introduire dans le monde digital des victimes, souvent leurs comptes en banque accessibles en ligne ou leurs cartes de crédit.

"Ce n’est pas nouveau, mais le phénomène prend une ampleur assez inquiétante, et spécialement depuis quelques mois avec la covid, beaucoup de gens s’étant tournés vers les boutiques en ligne", explique Jean-Philippe Ducart, de Test-Achats, dans le RTL info Bienvenue, ce jeudi à 12h45. La preuve : notre article sur Christine, qui a perdu 10.000 euros récemment.

Comment y échapper ?

Voici les règles d’or de Test-Achats: "D’abord, de la prévention, et faire appel à la vigilance des utilisateurs. Il faut bien identifier à qui on a à faire. Il ne faut pas cliquer sur tout et n’importe quoi, et observer l’orthographe ou la mise en page d’un email ou d’un site web".

Ensuite, "ne jamais donner un code PIN ou un code Digipass" par téléphone ou email. "Les données d’une carte de crédit peuvent être communiquées, mais dans un milieu sécurisé, identifié, comme une (vraie) boutique en ligne".

Enfin, "il ne faut pas accepter les moyens de paiement irréguliers", comme via des soi-disant transporteurs.

Test-Achats conseille également de surveiller l’activité d’un compte en banque.