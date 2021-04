Le pont Suzan Daniel est mis en place au-dessus du canal de Bruxelles

(Belga) La section principale du pont Suzan Daniel a commencé à être installée vendredi en fin d'après-midi au-dessus du canal de Bruxelles, à hauteur du quai des Péniches, en présence de la ministre fédérale Karine Lalieux en charge de Beliris, l'expert en construction publique pour Bruxelles, de la la ministre bruxelloise de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière Elke Van den Brandt, et du ministre bruxellois Alain Maron en charge du Port de Bruxelles.

Les éléments constituant cette partie du pont, d'une longueur de 60 mètres et d'une largeur de 15,5 mètres, ont été assemblés sur le quai des Matériaux au cours de ces 6 derniers mois. Elle pèse montée quelque 1.200 tonnes. Sa mise en place, qui nécessite l'expertise de différents techniciens et le support d'engins particuliers, s'étendra jusqu'à dimanche. "A partir de 15h30, le pont s'est mis en mouvement", raconte Marianne Hiernaux, porte-parole de Beliris. "Il avait été mis la veille sur des camions transporteurs, il a pu être soulevé quelque peu à partir de 15h30 vendredi et le pivot a commencé pour le placer au-dessus du canal. L'opération va durer jusqu'à minuit environ. Il sera posé sur des appuis provisoires, puis samedi et dimanche, on va ancrer ces appuis". Le trafic fluvial, fermé, depuis jeudi soir à 18h, sera rouvert lundi matin. Les tabliers secondaires devront ensuite être construits. Ils enjamberont les quais de part et d'autre le canal pour rejoindre l'avenue du Port et le quai de Willebroeck. Le pont sera alors parachevé. Les travaux devraient se terminer à la fin de l'année 2021. Ce nouveau pont constituera à terme une liaison importante entre les quartiers Nord et Tour Taxis. Karine Lalieux fait valoir que ces installations "créent du lien" : "Ces ponts et passerelles redessinent Bruxelles, une ville riche de sa multiculturalité". Elke Van den Brandt rappelle que "trop longtemps le canal a été une ligne de fracture pour notre ville". Présenté comme une figure exemplative de la mobilité durable, il pourra être emprunté par les piétons, les cyclistes, les transports publics. Le nom du pont a été trouvé à l'issue d'un concours lancé avec la Ville de Bruxelles. Suzan Daniel est une militante pionnière de la communauté belge LGBTQI+ (Lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queers, intersexes et autres). Le montant alloué à ce projet s'élève dans son ensemble à 9,4 millions d'euros.