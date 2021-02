Le port du masque désormais conseillé au bureau

(Belga) Le groupe des experts du Risk Assessment Group (RAG) conseille désormais fortement de porter un masque au bureau même si la distance d'1,5 mètre peut être maintenue, a indiqué mardi le virologue Yves Van Laethem lors d'un point presse du Centre de crise et de l'Institut de Santé publique Sciensano. Le conseil vaut aussi pour les espaces fermés partagés "avec des personnes qui ne font pas partie de notre foyer", a-t-il précisé. Les masques en tissu restent suffisants, mais les écharpes, foulards et bandanas ne seront par contre plus tolérés.

Cette recommandation est "spécialement valable si on reste longtemps dans l'espace, qu'il ne peut pas être ventilé de manière adéquate et si on y parle beaucoup", a souligné Yves Van Laethem. En outre, "les masques bricolés qu'on a dû se permettre parce qu'on manquait de masques en 2020 ne peuvent plus être utilisés comme alternative. Leur pouvoir filtrant est extrêmement aléatoire et souvent extrêmement insatisfaisant", a-t-il ajouté. Un point essentiel ne change pas: la Belgique ne conseillera pas le masque FFP2 à la population générale, contrairement à certaines dispositions prises en Autriche et en Allemagne. "Ces masques sont non seulement nettement plus chers, mais ils ne peuvent pas être réutilisés et ils sont peu confortables", justifie le virologue. Les masques en tissu restent donc satisfaisants. "La manière de les porter importe plus." Le RAG considère que les masques jetables ne sont pas nécessairement meilleurs que les masques en tissu. Les masques équipés d'une soupape de ventilation sont par contre à proscrire. "Ils ont leur place dans le milieu industriel, mais ils n'empêchent pas de contaminer les personnes qui vous entourent si vous êtes porteur", a rappelé Yves Van Laethem. L'avis du Risk Assessment Group (RAG) sur le port du masque sera mis à jour prochainement. (Belga)