Le port du masque devient obligatoire dans les 19 communes bruxelloises

(Belga) Le port du masque devient obligatoire, ce mercredi, dans les 19 communes bruxelloises, le cap des 50 nouvelles contaminations par 100.000 habitants en moyenne hebdomadaire ayant été atteint, a indiqué le cabinet du ministre-président de la Région de Bruxelles-capitale Rudi Vervoort par communiqué.

Le port d'un masque couvrant le nez et la bouche est donc désormais obligatoire pour toute personne âgée de 12 ans et plus dans les lieux publics et dans les lieux privés accessibles au public sur l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. La règlementation prévoit toutefois des exceptions lors de la pratique d'un sport, de l'accomplissement d'un travail physique intensif sur la voie publique, et pour les personnes porteuses d'un handicap qui ne leur permet pas le port d'un masque ou d'un écran facial. (Belga)