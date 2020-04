Le port du masque est l’un des enjeux du déconfinement: QUI fournira les citoyens ?

Les autorités préparent le déconfinement. La stratégie mise en place devrait notamment tabler sur le port du masque dans certaines situations pour empêcher la transmission du coronavirus. Le fédéral n’est à priori pas prêt à fournir des masques en tissu à l’entièreté de la population, les communes doivent donc se débrouiller pour équiper leurs habitants.

Certaines communes font appel à la solidarité, en demandant l'aide de couturiers et couturières comme à Fernelmont, Yvoir, Hastière ou Andenne, par exemple. D'autres entités financent les masques elles-mêmes comme à Dinant, à Sambreville ou à Hensies. D'autres encore, comme Ath font à la fois appel aux bénévoles et lancent un appel d'offre public.

Appel aux bénévoles et commandes

Ath a donc lancé hier une procédure d’achat de marché public rapide pour la fourniture d’un masque en tissu pour chacun des quelque 30.000 habitants de la ville. Ces masques seront distribués gratuitement. Par ailleurs, une task force a été mise en place : ce sont quatre couturières qui déploient chacune un réseau de bénévoles afin de compléter l’offre de masques gratuits. "Au départ, on avait cru que le fédéral allait nous venir en aide puisqu’il annonçait depuis quelques jours qu’il allait financer lui-même les masques. Mais bon, à trop attendre on risque de se retrouver sans rien donc on a décidé de travailler sur deux axes", a indiqué le bourgmestre d’Ath, Bruno Lefèbvre.

A Dinant, la ville vient d’acheter 15.000 masques en tissu. Ils seront distribués gratuitement à la population au début du mois de mai.

Y aura-t-il une aide du fédéral?

La commune d’Hensies, près de la frontière française, a commandé hier 8.000 masques réutilisables et lavables à une entreprise wallonne. Coût de l'investissement : 19 000 euros. Ces masques seront distribués gratuitement dans une dizaine de jours aux 6900 habitants de cette petite commune.

Le gouvernement bruxellois envisage de passer une commande centralisée. Idem à Charleroi: une quinzaine de communes se lancent aussi dans une commande groupée.

Les communes vont-elles recevoir des masques du gouvernement fédéral? Le cabinet du vice-premier ministre Koen Geens affirme que la décision n’a pas encore été prise. Il se dit également que le gouvernement pourrait venir en appui des communes, afin de livrer des filtres.

