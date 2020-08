La rentrée dans l'enseignement supérieur se fera en "code jaune": qu'en pensent les étudiants? (vidéo)

La rentrée dans le supérieur et dans l'enseignement de promotion sociale se fera en code jaune. Comme dans le secondaire, le port du masque sera obligatoire en tout temps dans l'enceinte des établissements ainsi que dans les locaux de cours.

Qu'en pensent les étudiants?

"Je pense que les étudiants ont un peu peur de la rentrée, même si on sait que si on se protège, de manière générale, il n'y aura pas de problème", a expliqué Marie, 21 ans.



"J'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui sont des personnes à risque, donc si je vois que ca peut me donner le virus, je pense que je n'irais pas", a avoué Xavier, 22 ans.



Pour rassurer les étudiants les plus craintifs, le masque sera obligatoire partout. Les universités sont invitées à réduire de 25% la fréquentation sur leurs campus avec distance de rigueur à l'intérieur.

"Les cours qui se passent dans des grands auditoires à plusieurs centaines, j'ai du mal à voir comment ils vont être donnés en présentiel donc à mon avis ça va être à distance", a précisé Xavier.

Mais l'enseignement à distance n'a pas laissé que de bons souvenirs à Andréa. "Ca dépend des professeurs, mais il y en a qui ont du mal avec les technologies et qui doivent s'adapter. Ils mettent plus de temps à comprendre comment ça fonctionne et à comprendre comment évaluer des élèves", a expliqué l'étudiante de 22 ans.

"C'est très compliqué pour nous de suivre, de mettre nos cours à jour et pour les examens aussi c'est compliqué", a confié Marie.

Des règles strictes sur les campus

Par ailleurs, l'occupation des locaux de cours se fera sur base de règles claires. Jusqu'à 50 étudiants, moyennant le port du masque obligatoire et le respect d'une distance d'un mètre, la capacité de la salle pourra être utilisée pleinement.

Au-dessus de 50 étudiants, par contre, la capacité des locaux devra être réduite, avec là aussi port du masque obligatoire, respect de la distance d'un mètre ou occupation d'un siège sur deux.

Quant aux salles de travaux pratiques et laboratoires, ils pourront être utilisés à pleine capacité, avec port du masque obligatoire.

La circulation à sens unique

La circulation au sein des établissements se fera à sens unique et dans tous les cas, les parcours seront fléchés de manière à limiter au maximum les contacts.

Dans les bibliothèques, médiathèques et salles informatiques, le respect de la distanciation sociale et la désinfection systématique de la table et de l'ordinateur seront d'application. Le port du masque y sera obligatoire.

Les espaces de restauration seront pour leur part organisés dans les conditions applicables au secteur de la restauration en veillant au maintien d'une distance d'1,50 mètre. Enfin, pour les stages, les règles sanitaires à respecter seront celles d'application sur le lieu de stage (école, hôpital, entreprise, ...).