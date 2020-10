Le port du masque obligatoire dans les principales artères de Namur

(Belga) A dater de mercredi, le port du masque sera obligatoire dans le centre de Namur et les principales artères de la capitale wallonne, a annoncé mardi son bourgmestre, Maxime Prévot (cdH).

La mesure concerne toute la "corbeille namuroise", le boulevard du Nord à Bomel et l'Enjambée, la passerelle cyclo-piétonne reliant Jambes à Namur. Elle vise également les principales rues commerçantes de Jambes (avenues Bovesse et Materne), de Salzinnes (rue Patenier), de Bouge (Chaussée de Louvain) et de Saint-Servais (route de Gembloux). En complément, le masque sera obligatoire sur les berges de Sambre et de Meuse entre les écluses de La Plante, des Grands Malades et de Salzinnes. "Le périmètre est donc clair et circonscrit, pour que les zones les plus densément fréquentées s'accompagnent d'un port obligatoire du masque", a souligné Maxime Prévot. "Le bon sens devra s'imposer ailleurs sur le territoire, où le port du masque reste une forte recommandation en tout état de cause, et rappelons-le, une obligation en cas de regroupement, files ou distance de sécurité ne pouvant être respectée." (Belga)