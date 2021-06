Le Premier ministre, Alexander De Croo, a eu sa première dose de vaccin ce matin (photos)

Le Premier ministre Alexander De Croo a reçu samedi matin sa première dose de vaccin contre le coronavirus au centre de vaccination de Zottegem. Le Premier ministre a de nouveau appelé chacun à se faire vacciner. "Chaque injection nous rapproche un peu plus d'un bel été".



Gaienne Hutse, infirmière pendant de nombreuses années dans un centre d'hébergement et de soins à Brakel et désormais retraitée et bénévole, a vacciné le Premier ministre. Alexander De Croo l'a remerciée ainsi que les milliers de bénévoles et de soignants qui gèrent les centres de vaccination belges. "Tout s'est bien passé et toutes les personnes étaient très sympathiques et motivées", a-t-il dit. Selon lui, la campagne de vaccination bat son plein.

"C'est agréable de voir qu'il y a tant de volonté de se faire vacciner. Grâce aux vaccinations, nous sommes bien partis pour un été sans soucis, avec plus de liberté. Plus les gens seront vaccinés, plus vite nous pourrons faire plus, par exemple pour les jeunes", a déclaré le Premier ministre. La ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden recevra sa première dose de vaccin samedi après-midi au centre Park Spoor à Anvers.