Le prix de l'électricité explose depuis la libéralisation du marché: comment l'expliquer?

Entre 2007, année de libéralisation complète du marché de l'énergie, et 2018, le prix moyen de l'électricité pour un ménage en Belgique (consommant 3.500 kWh par an) a augmenté de 61,59%, à 258,63 euros/MWh, indique vendredi la Creg dans la mise à jour annuelle de son étude sur les composantes des prix de l'électricité et du gaz naturel. Par rapport à 2017, la hausse est de 3,3%.



C'est en Flandre que le prix moyen de l'électricité a le plus augmenté depuis 2007: il a plus que doublé (+104%), passant de 142,45 à 290,76 euros/MWh l'an dernier, ce qui correspond à une facture plus onéreuse de 519,10 euros par ménage. Sur un an, le prix a diminué de 4,8% au nord du pays.En Wallonie, le prix de l'électricité affiche une hausse de plus de 53% depuis 2007, ou 320,50 euros, et de 7% sur un an, à 262,92 euros/MWh.





Plusieurs raisons expliquent cette hausse



A Bruxelles, où le prix moyen par MWh est le plus bas des trois Régions, le prix de l'électricité affiche une hausse de plus de 33% depuis 2007, ou 195,42 euros, et de 11,2% sur un an, la plus forte hausse annuelle des trois Régions du pays, à 222,20 euros/MWh.

Ce renchérissement considérable de la facture est certes dû en partie à la hausse des prix de la composante énergie de la facture mais aussi, et surtout, à la forte augmentation des contributions énergie renouvelable et cogénération, des tarifs de distribution, des prélèvements publics, des taxes et autre TVA.