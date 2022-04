Le prix de l'essence va baisser dès demain, celui du diesel va augmenter

Le prix de l'essence va baisser mercredi, mais le diesel sera plus cher à la pompe, a indiqué mardi le SPF Économie.



Le prix maximum du diesel (B7) augmentera ainsi de 2,6 centimes pour atteindre 2 euros le litre, tandis que l'essence 95 (E10) baissera de 3,2 centimes, à 1,8070 euro le litre et l'essence 98 (E5) perdra 5,8 centimes à 1,9080 euro le litre. Pour les commandes de plus de 2.000 litres de mazout 50S, le prix maximum par litre atteindra mercredi 1,2053 euro, en hausse de 17,8 centimes d'euro. Pour une commande de moins de 2.000 litres, le prix maximum sera de 1,2372 euro (+17,8 centimes). Ces prix résultent des fluctuations des cotations des produits pétroliers et/ou des bio composants inhérents à leur composition sur les marchés internationaux, précise le SPF Économie.