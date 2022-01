Le prix de votre pain ne cesse d'augmenter: voici pourquoi

C'est un produit que nous achetons pour beaucoup chaque semaine voire chaque jour: le pain. Cela ne vous a sûrement pas échappé, son prix est en hausse depuis plusieurs mois: + 2% en septembre dernier et encore + 5% récemment. Autant dans les boulangeries que dans les supermarchés

Il existe plusieurs raisons à cette hausse. Julien Saintes est administrateur délégué des boulangeries pâtisseries 'Thirion' dans le Hainaut. Il a expliqué au micro d'Aurélie Henneton pour RTL INFO: "Le pain a augmenté entre 5 à 10 cents à peu près. C'est essentiellement dû à une hausse de la farine. Les farines ont pris entre 90 et 100 euros supplémentaires la tonne. Ca représente entre 20 et 25% d'augmentation. Il y a le prix de l'énergie qui est dans la balance aussi. On essaie que cela reste accessible. On a augmenté moins certains pains que d'autres. Sur le carré blanc traditionnel classique, on a essayé de minimiser l'augmentation."

Les grandes surfaces n'y échappent pas. Chez Delhaize par exemple, l'augmentation est en moyenne de 5%. De son côté, Carrefour dit ne pas avoir encore augmenté le prix de ses pains. LIDL a aussi augmenté ses prix.