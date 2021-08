Le prix des jouets va augmenter prochainement: voici pourquoi

C’est une hausse à laquelle nous ne sommes pas habitués : le prix des jouets va connaître une hausse de 3 à 6% d’ici les fêtes de fin d’année. C’est encore une conséquence de la pandémie : le coût des transports a explosé. Du fournisseur au client, il faudra mettre la main au portefeuille.

D’ici cet hiver, le prix des jouets va augmenter dans les magasins. En cause ? Le coût du transport, une conséquence directe de la pandémie. La plupart des jouets arrivent d’Asie et ces derniers mois, le prix des containers a explosé. "Prenons comme exemple un grand container 40 pieds High Cube, c’est-à-dire le tout grand. Il y a une petite année, on payait entre 1.800 et 2.200 Dollars, aujourd’hui, il est plutôt à 15.000 voire 17.000 jusqu’à 20.000 Dollars pour le même transport", déplore Marc Dhooghe, Président de la Fédération belge du Jouet.

Dans les rayons des magasins de jouets, les prix ont d’ailleurs déjà commencé à grimper : 0,50 centimes par-ci, 1,50 euros par-là… Les vendeurs sentent clairement la différence. Et cela va continuer dans les prochains mois. "On a déjà la projection sur plusieurs mois, on sait que les prix vont augmenter pour nous. Les fournisseurs nous envoient des nouveaux prix pour les articles. Nous, on a déjà changé des prix en magasin", confie Fanny, vendeuse dans un magasin de jouets à Waterloo.

Les fabricants ne peuvent pas absorber une telle augmentation. D’ici la période des fêtes, il faudra compter 3 à 6% d’augmentation sur les étiquettes. Une hausse qui reste limitée mais les parents vont quand même devoir en tenir compte au moment de passer commande à Saint-Nicolas.