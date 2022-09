Le prix du gaz européen continue de baisser: c'est son niveau le plus bas depuis fin juillet

Le prix du gaz en Europe poursuit sa baisse mardi, pour la quatrième session d'affilée. Il a atteint son prix le plus bas depuis fin juillet.



Sur le marché à terme néerlandais, le prix du gaz a chuté de plus de 6% mardi matin, à 170 euros le mégawattheure. Il reste cependant sept fois plus élevé que la moyenne annuelle normale.

Les mesures prises dans de nombreux pays européens pour lutter contre la crise énergétique semblent porter leurs fruits, écrit l'agence de presse financière Bloomberg. Les grands consommateurs, tels que l'Allemagne et le Royaume-Uni, ont réduit leur dépendance au gaz russe.

La Commission européenne s'attèle également à élaborer de nouvelles mesures. Les réserves de gaz européennes sont en outre remplies à 86% environ (et même 90% en Allemagne), ce qui est légèrement mieux que la moyenne quinquennale.