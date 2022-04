Le prix du tarmac augmente de 30%, des communes doivent retarder leurs chantiers: "Il faut que le gouvernement nous aide !"

Tout comme les citoyens, nos communes souffrent de l'augmentation des prix, et notamment celui du tarmac. Ce matériau a récemment grimpé de 30%. Résultat : de nombreux chantiers de rénovations de voiries vont devoir attendre.

À Bouvignes-sur-Meuse, les les dégâts des inondations de juillet sont encore visibles. Le 24 juillet l'eau dévalait dans ce village de Dinant, détruisant ainsi toute une partie des routes. Aujourd'hui, toutes les réparations n'ont pas encore lieu et ça risque encore de traîner. Car en raison de la hausse du prix du tarmac, la commune ne parvient plus à payer le chantier.

"Il y a 15 ans, on disait déjà qu'en Belgique, les voiries étaient dans un état lamentable. C'est encore pire maintenant. Et avec ce qu'il va se passer, ça va encore être pire", assure Robert Closset, échevin des travaux.

Le prix du tarmac a augmenté de 30%. Ce dernier est fabriqué à base d'hydrocarbures dont les tarifs ne cessent de grimper. "Il faut franchement que les ministres se mettent autour d'une table et discutent. Parce qu'on va encore augmenter l'IPP et les taxes des citoyens dinantais. Y'en a marre. Il faut vraiment que le gouvernement nous aide au niveau des voiries. Elles sont tellement abîmées que l'on arrive plus à reboucher les trous", s'exclame Robert Closset.

Des chantiers retardés

À Philippeville, un chantier se retrouve également retardé. C'est finalement le cas dans de nombreuses communes. "Les chantiers vont être retardés un petit peu. On attend les prochains chantiers qui doivent démarrer. On les postpose le plus longtemps possible en attendant que cette augmentation vertigineuse des prix se stabilise ou diminue. On l'espère", indique Thierry Dumont, fonctionnaire à l'intercommunale namuroise de services publics.

En attendant, l'état des routes wallonnes déjà souvent critiqué ne risque pas de s'améliorer dans les prochains mois. D'autant que le tarmac pourrait également être touché par une pénurie.