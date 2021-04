Le profil type des patients Covid hospitalisés a évolué par rapport à la 2e vague: voici tout ce que l'on sait

Ce vendredi se tenait la conférence de presse du centre de crise national sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus en Belgique. Le porte-parole interfédéral Yves Van Laethem a dressé le profil des personnes actuellement hospitalisées. Ce dernier a évolué par rapport à la deuxième vague de l'épidémie.

Hospitalisations

Le pourcentage d'hospitalisations en fonction du nombre de tests positifs reste stable. 5 à 6% des infections confirmées se traduisent en hospitalisations. Le patient type qui est actuellement admis à l'hôpital est plus jeune. Fin 2020, son âge moyen était de 77 ans contre 66 ans actuellement.

La moitié des patients ont moins de 66 ans. Ce rajeunissement s'explique de différentes manières:

La part des personnes âgées a fortement diminué, ce qui indique un effet de la vaccination dans les maisons de repos. Les patients admis sont dès lors plus jeunes.

L'agressivité potentielle du variant anglais par rapport à des personnes plus jeunes "même si ce point doit encore être confirmé".

Ce rajeunissement s'accompagne aussi du fait qu'il y a moins de pathologies sous-jacentes chez les gens hospitalisés car ils sont plus jeunes. 36% des patients admis sont hypertendus (qui souffrent d'hypertension artérielle ndlr), 26% ont une pathologie cardiovasculaire et 19% sont diabétiques. Par contre, la proportion de patients obèses a augmente et atteint désormais 15%. Cela peut s'expliquer par le fait que l'obésité touche davantage les personnes plus jeunes.

Actuellement, les sexagénaires et les septuagénaires sont les plus représentés dans les admissions. "Mais on a aussi un certain nombre de quadragénaires et de quinquagénaires. On a donc une population plus jeune et moins malade au départ", résume Yves Van Laethem.

Décès

Au niveau des décès, le pourcentage de patients qui décèdent à l'hôpital a aussi diminué depuis la deuxième vague. En décembre, 21% de décès parmi les patients admis. En février, le chiffre atteignait 16% et en mars, il est de 14%. À noter que ce dernier n'est pas encore définitif et peut encore évoluer.

Ceci peut être lié à plusieurs choses:

des patients plus jeunes et potentiellement plus résistant à la progression de la maladie

des progrès dans la prise en charge des patients

Soins intensifs

La plupart des personnes en soins intensifs y vont très rapidement après leur admission à l'hôpital. 26% des personnes hospitalisées sont en soins intensifs contre 15% par rapport il y a quelques mois. Là encore, plusieurs explications sont possibles: