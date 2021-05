Le ramadan se termine en bulles pour la deuxième année consécutive

(Belga) Les Belges musulmans fêtent ce jeudi la fin du ramadan, en comité restreint pour la deuxième année consécutive en raison de l'épidémie de coronavirus.

Crise sanitaire oblige, l'Aïd Al Fitr sera fêtée sans les grands rassemblements familiaux qui rythment d'ordinaire la fin de ce mois de jeûne. L'Exécutif des musulmans de Belgique (EMB) a en effet rappelé que seuls deux contacts rapprochés en plus des membres du foyer sont autorisés à l'intérieur et 10 à l'extérieur, sauf entre minuit et 05h00 où les rassemblements sont limités à trois personnes. L'EMB a appelé les fidèles à "prendre soin de soi et des autres" et à se montrer solidaires envers ceux qui ne peuvent célébrer la fin du ramadan entourés de leurs proches. Le ramadan a débuté le mardi 13 avril en Belgique. Célébrée le premier jour du mois de Chawal, ce qui correspond cette année au jeudi 13 mai, l'Aïd Al Fitr marque donc la fin d'un mois considéré comme un moment de dépassement et de maîtrise de soi. Les musulmans ont ainsi été, comme traditionnellement, invités à s'abstenir de manger, boire, fumer et avoir des rapports sexuels de l'aube au coucher du soleil. En raison des mesures de confinement prises pour tenter d'endiguer la propagation du coronavirus, certains rites ont, pour la deuxième année consécutive, été modifiés, comme la rupture du jeûne le soir qui s'est quotidiennement faite chez soi, en privé, plutôt qu'entre famille et amis. (Belga)