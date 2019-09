Le Sporting de Charleroi aurait choisi le site de son nouveau stade

C’est maintenant une certitude selon Sudpresse, le nouveau stade pour le Sporting de Charleroi sera construit à Marchienne-au-Pont et non à Gosselies. Le nouveau stade des Zèbres devrait sortir de terre sur le site de l’Ancienne Aciérie et Minerie de la Sambre Nord (AMS). Dans un premier temps, c’était un site à proximité de l’Aéroport de Charleroi, à Gosselies, qui attirait les convoitises. Ce dernier semble avoir été écarté.

Avant que les travaux commencent, il reste plusieurs problématiques à régler selon SudPresse. En effet, la réhabilitation du site d’AMS Nord devra se poursuivre avant que la construction soit lancée. La Région Wallonne a déjà injecté 43 millions d’euros pour ce site, dans le cadre du plan Marshall en 2011. Mais la réhabilitation n’est pas terminée. Malgré cela, Mehdi Bayat, l’administrateur-délégué du club, a reçu certaines garanties de la Ville pour collaborer sur ce projet.

Le stade accueillera de 20 à 22.000 sièges et sera probablement recouvert d’un toit. Selon Sudpresse, le Sporting devra investir 60 millions au niveau de l’enceinte du stade. La Ville payera quant à elle les aménagements aux abords du stade (parkings, accueil et logements voisins). Ceux-ci n’ont pas encore été chiffrés.

L’administrateur délégué devrait confirmer ce mardi à midi la construction du nouveau stade.