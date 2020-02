Le réchauffement climatique impacte aussi nos cornets de frites

Ce jeudi, le magazine "Tout s’explique" décortique les frites. Chez nous, une personne sur deux en mange chaque semaine. Découpe, température, temps de cuisson... Chaque détail peut faire la différence.

Plus les pommes de terre sont vieilles, plus leur goût devient sucré. Elles donnent alors des frites plus grosses après la cuisson. La taille de la frite peut aussi faire toute la différence. Saviez-vous que es frites fines sont bien plus grasses que les autres? "Elles sont beaucoup plus riches en gras que les autres frites. Elles absorbent de la même manière et avec plus de surface dans les petites frites que dans les grandes frites", nous explique un cuisinier.

Des pommes de terre plus petites

Mais parfois, on n'a pas le choix. On trouve des pommes de terre de plus en plus petites, comment l'expliquer? "On n'a pas assez de précipitations donc on a des pommes de terre qui sont plus petites. Et par conséquent, des frites plus petites", ajoute un cuisinier. Au niveau de l'assiette, on voit un réchauffement climatique dans un cornet de frites.