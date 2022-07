Le réchauffement climatique s'attaque désormais... à nos bières (vidéo)

Le réchauffement climatique se fait ressentir à bien des niveaux dans notre société… Jusque dans nos bières !

Les producteurs de Kriek, bière fruitée bien connue des Belges, doivent s’adapter d’année en année. Et 2022 n’échappe pas à la règle : les cerises sont arrivées avec deux semaines d’avance, car elles sont déjà mûres.

"On les a reçues ce matin", explique karl Mienhaus, le responsable de production d’une marque de bière. "Chaque année, on les reçoit plus tôt par rapport à il y a 20 ans où on pouvait les recevoir aux alentours de la mi-août."

"En fonction des saisons, les cerises peuvent être plus ou moins fruitées ou acides et c’est le travail du maître brasseur de mélanger les différents lambics pour retrouver la même qualité de bière derrière."

L’augmentation des températures n’impacte pas seulement la récolte des cerises, mais aussi tout le processus de fermentation. Le liquide doit être stocké dans de grands tonneaux pendant deux à trois ans avant d’être exploité. Le défi réside à garder la température idéale dans les salles de stockage.

"Avec des températures de type tropicales, on doit faire tourner nos installations de refroidissement encore plus. Chaque année, c’est un nouveau challenge pour maintenir la température idéale (entre 15 et 16 degrés, ndlr) dont on a besoin pour la fermentation", détaille le maître brasseur Thierry Vanbeselaere.

Que les amateurs se rassurent, aucune pénurie n'est à prévoir.