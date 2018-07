La panne qui a touché le Registre national a été résolue

Le Registre national est à nouveau accessible ce mercredi depuis 14h30, a-t-on appris auprès du ministère de l'Intérieur. En raison d'un problème technique, la délivrance de passeport et de carte d'identité n'avait pas été possible entre 10h00 ce matin et la fin de la panne.



Le Registre national désigne le système de traitement d'informations qui assure l'enregistrement, la mémorisation et la communication d'informations relatives à l'identification des personnes physiques, c'est-à-dire les citoyens. Il est entre autres utilisé par les communes, les services de police, les CPAS et l'Office des étrangers.