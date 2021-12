Le réseau gazier de Resa quasi totalement rétabli après les inondations

(Belga) Resa a désormais rétabli la quasi-totalité des tronçons de gaz touchés par les inondations de la mi-juillet, a confirmé jeudi l'opérateur des réseaux de distribution de gaz et d'électricité. Seuls le quartier de la Fenderie et deux rues situées à Pepinster ne sont pas encore raccordés.

"On peut dire que c'est un véritable exploit, compte-tenu du travail colossal qui a été réalisé", a commenté la société, qui précise que "99% de nos clients peuvent techniquement récupérer le gaz dans leur foyer et on est à 69% de compteurs rouverts dans toutes les zones sinistrées confondues". 30% des foyers sinistrés n'ont toutefois pas encore fait appel aux services de la société pour récupérer le gaz. Deux endroits restent problématiques : la Fenderie, où il y a 34 compteurs, ainsi que deux rues de Pepinster, qui comptabilisent 33 compteurs, ce qui fait un total de 67 clients qui sont techniquement non raccordables. Ces compteurs étant situés dans des zones qui nécessitent une reconstruction globale impliquant différents acteurs, le raccordement n'est pour le moment par possible. Les derniers travaux ont été réalisés dans la journée de ce jeudi à Fraipont (Trooz). La besogne n'est toutefois pas terminée : "On a pallié le plus urgent, on a effectué des poses de conduite volantes, sur le pont de Prayon, par exemple, on a une conduite de gaz qui passe sur le pont alors qu'elle devrait être située en dessous", explique Resa. Il s'agit d'installations temporaires qui devront être pérennisées quand tous les réaménagements de voirie seront terminés. Après les inondations de mi-juillet, 14.500 foyers avaient été coupés de tout accès au gaz, rappelle Resa, qui a dû réaliser 1.149 fouilles d'ouverture de voiries pour aller explorer les conduites, vidanger et détecter les poches d'eau.