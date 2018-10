Le réseau TEC fortement perturbé aujourd'hui: voici le point région par région

Le front commun syndical défilera aujourd'hui dans les rues de la capitale afin de protester contre la réforme du régime de congé maladie dans la fonction publique. Les organisations tablent sur la participation de cinq à dix mille personnes. Des fonctionnaires de la Région wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ainsi que des travailleurs de bpost, Proximus et du TEC, entre autres, devraient rallier la manifestation.

Les transports en commun des TEC et de la Stib seront également être impactés, des perturbations sont à prévoir. Dans la région du centre, 20% du service devrait être assuré. A Mons, on prévoit 60% du trafic habituel. Entre 25 et 50% des bus devraient rouler dans la région de Charleroi.

Voici le point de la situation, région par région:





Charleroi



A Jumet, 40% des services sont assurés, 25% à Genson, 50% à Anderlues. Sur les lignes de métro M1-M2, 60% des véhicules sont garantis, 80% sur la ligne M3 et 75% sur la ligne M4.





Hainaut



A Mons, 56% des services assurés, 59% dans le Borinage, 58% dans la région centre et 94% dans le Hainaut occidental.





Liège-Verviers



Dans la région de Liège, 75% des véhicules circulent. Au dépôt de Jemeppe, 26% du service est assuré, 65% à Liège, 81% à Rocourt et 77% à Verviers.





Namur-Luxembourg



Enfin dans la province de Namur, une trentaine de lignes sont perturbées contre une dizaine dans la province du Luxembourg.

Le détail des perturbations est à retrouver ici.