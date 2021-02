Le Roi et la Reine en visite au sein de l'ISPPC à Charleroi

(Belga) Le roi Philippe et la reine Mathilde se sont rendus jeudi matin à l'hôpital Marie Curie à Lodelinsart (Charleroi). Ils ont eu l'occasion de voir comment l'établissement gérait la crise sanitaire et de prendre le ressenti de son personnel.

Sur place, le Roi et la Reine ont notamment participé à une réunion de travail. Celle-ci réunissait, outre le couple royal, des responsables de différents départements de l'Intercommunale de santé publique du Pays de Charleroi (ISPPC). Vu la situation sanitaire, il avait été convenu que le couple royal ne visite pas les services. Les souverains ont toutefois rencontré le personnel dans le grand réfectoire de l'établissement. Ils ont ainsi pu s'entretenir séparément avec différents petits groupes de travailleurs. Auprès d'eux, le Roi et la Reine ont sondé la situation sanitaire et le ressenti des travailleurs par rapport à celle-ci. Philippe et Mathilde ont quitté le site peu avant midi. (Belga)