Le roi Philippe a reçu 10 "héros du quotidien" au château de Laeken (vidéo)

Ce jeudi, 10 personnes considérées par leurs proches comme des "héros du quotidien" ont été reçues par le Roi Philippe. Des Belges sélectionnés parmi beaucoup d'autres, parce qu'ils ont d'une certaine façon embelli la vie des gens qui les entourent.

"Bernadette est quelqu'un qui pense à tout le monde, tout le temps, et qui à chaque occasion de s'investir, de donner de l'énergie et du temps, le fait." Bernadette fait partie des dix profils retenus par l'initiative Be Heroes. La Sérésienne a été désignée héroïne par son collègue Guillaume. "Etre un héros du quotidien, ce n'est pas forcément faire de grandes choses, mais faire des petites choses tous les jours, avec finalement beaucoup de bienveillance", dit-il.

Le super-pouvoir de cette Sérésienne: s'investir dans toutes les bonnes actions à sa portée et partager sa joie de vivre.

"J'ai été très surprise et vraiment ravie, mais franchement ce que je fais au quotidien... J'essaie d'apporter un petit peu de soleil dans la vie des gens et c'est vraiment un plaisir pour moi", confie-t-elle.

Bénévoles dans le monde associatif, travailleurs dans le social ou le médical, des centaines de personnes ont ainsi été signalées comme héros du quotidien par un de leurs proches. L'organisation "Be Heroes" en a sélectionné dix pour qu'ils partagent leurs expériences et leurs projets avec le roi Philippe. "Je suis un peu gêné d'être là car je représente toutes les maisons de jeunes de Belgique. Il (le Roi Philippe) a été très réceptif et avoir une reconnaissance comme ça des autorités, ce n'est que du bon pour l'avenir, on le souhaite en tout cas", a indiqué de son côté Tristan, coordinateur de la maison des jeunes de Genappe.

Au-delà de la reconnaissance individuelle, "Be Heroes" cherche surtout à mettre en lumière des parcours altruistes et pourquoi pas inspirer d'autres super citoyens.