Le salon Batibouw se tiendra bien en 2021, assure l'organisation

(Belga) Batibouw, le plus grand salon de la construction et de la rénovation en Belgique, aura bien une édition 2021, annonce jeudi l'organisateur FISA. Elle se déroulera comme prévu du 27 février au 7 mars dans les palais de Brussels Expo.

La dernière édition de Batibouw, qui s'était clôturée quelques jours avant l'entrée en vigueur du confinement strict, avait attiré 187.000 visiteurs et avait déjà prévu plusieurs mesures d'hygiène supplémentaires en raison de l'épidémie de Covid-19. Pour l'édition 2021, le salon se conformera aux obligations légales (port du masque, limitation du nombre de personnes à une par 10 m², etc.), mais mettra également en œuvre des mesures supplémentaires. Les visiteurs devront s'enregistrer en ligne au préalable et réserver leurs tickets par créneaux horaires. L'organisation promet également "des contrôles sévères" effectués tout au long de la période d'ouverture du salon. À un peu plus de cinq mois de l'événement, FISA tient à rassurer les exposants. Elle "dispose d'une assise financière solide (...) et a donc les moyens de privilégier la sécurité pour assurer la pérennité" de Batibouw. "Les exposants (...) ne doivent pas avoir de craintes sur la viabilité du salon", confirme le président de l'actionnaire Deficom, Philippe Lhomme. "Nous consentirons les investissements nécessaires pour lui permettre de traverser ce moment difficile." Pour cette prochaine édition, plusieurs zones d'inspiration seront réparties dans le salon, et Living Tomorrow proposera une installation permettant aux visiteurs de visualiser à quoi ressembleront la ville et la maison de demain. Côté numérique, le site internet de Batibouw "devient une plateforme informative sur laquelle les constructeurs et rénovateurs pourront s'informer toute l'année". L'édition 2021 marquera aussi le retour des deux journées professionnelles. (Belga)