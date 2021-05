Le saviez-vous? Des Belges ont construit la plus grande ligne de chemin de fer en Chine au 20e siècle (vidéo)

Le musée du train lance une exposition qui retrace une histoire méconnue de la grandeur de la Belgique. Au début du 20ème siècle, des Belges ont construit,en Chine, la plus grande ligne de chemin de fer.

TrainWorld, le musée du train situé à Schaerbeek, propose du 7 mai au 10 octobre une exposition consacrée à la construction de la ligne ferroviaire Pékin-Hankou au début du 20e siècle.

Il y a plus de 100 ans, la Belgique a supervisé un chantier immense en Chine. La plus grande ligne de chemins de fer de l'époque qui relie le nord et le sud de l'Empire du Milieu, entre Pékin et Hankou (actuelle Wuhan). Plusieurs dizaines de milliers d'ouvriers chinois sont impliqués dans ce chantier, sous l'égide de l'ingénieur belge Jean Jadot, âgé alors de 37 ans.

La ligne Pékin-Hankou est inaugurée en 1905 après sept ans de travaux. Ce projet pharaonique s'étend alors sur plus de 1.200 kilomètres."C'est un véritable tour de force", explique François Schuiten, dessinateur et scénographe de l'exposition "De Pékin à Hankou".

"Les Français étaient un peu jaloux"

Le contexte de l'époque est compliqué. Plusieurs puissances mondiales, dont la France et l'Angleterre, veulent faire main basse sur la Chine et voient d'un mauvais oeil la présence des Belges.

"Les Français étaient un peu jaloux. Les Chinois préféraient les Belges parce qu'ils n'étaient pas menaçants. La Belgique n'était pas une puissance qui allait demander des concessions, etc.", précise Jean Jadot, petit fils de l'ingénieur Jean Jadot. "A un certain moment, les Français voulaient évincer mon grand-père. Il y a eu des moments difficiles".

Les différentes facettes de cette histoire

La présence occidentale était parfois vécu dans la douleur par la Chine. L'exposition scénarisée par le dessinateur François Schuiten évoque différentes facettes de cette histoire racontée par les principaux acteurs, comme l'impératrice de l'époque, Jean Jadot ou les ouvriers chinois.

"Ce sont des personnages en 3D et on projette le visage qui raconte vraiment pour essayer de retrouver l'émotion et la présence de ces personnages étonnants. Il y avait, à ce moment-là, une force, une vitalité, une vision", raconte François Schuiten.

Un hommage aux cheminots chinois

L'exposition temporaire de TrainWorld permettra d'observer des œuvres originales en lien avec la construction de la ligne Pékin-Hankou, réalisées par Li Kunwu et François Schuiten. D'autres œuvres de Li Kunwu, inspirées de l'univers ferroviaire chinois, enrichissent également l'expo. Des conférences données par des spécialistes de l'histoire des chemins de fer et de l'histoire de la Chine sont aussi au programme.





Aujourd'hui, la Chine a un réseau ferroviaire parmi les plus puissants et performants au monde. L'exposition veut rendre hommage au travail exceptionnel des cheminots chinois ayant relié Pekin à Hankou, qui deviendra plus tard la ville de Wuhan.