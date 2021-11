Le saviez-vous? Le 1er novembre n'est pas le jour des morts

Nombreux sont ceux qui rendent aujourd'hui hommage à leurs proches décédés. Mais, ce premier novembre, les catholiques fêtent tous les saints, et non les défunts.



Au cimetière de Saint-Josse, Susanne profite de ce jour férié pour se recueillir sur la tombe de ses parents, décédés, il y a bien longtemps. "C'est toujours émouvant. J'ai 95 ans moi-même donc ils étaient forts âgés", dit-elle. Au cimetière d'Evere, Maria et Petro ont nettoyé la tombe de leur proche décédé. "C'est, un jour particulier car c'est la Toussaint et c'est le 1er novembre. C'est un jour où on ne peut pas oublier les morts", explique Maria.



Pourtant, la Toussaint et le jour des morts sont deux jours bien distincts. Le 1er novembre, les catholiques célèbrent les saints du paradis et de la Terre tandis que le 2 novembre est, un jour, destiné à favoriser le repos des défunts qui ne sont pas encore arrivés au paradis.



Chaque Toussaint, René et Hortense viennent déposer des fleurs sur la tombe de leur petite fille. "On vient régulièrement, mais aujourd'hui, c'est spécial, car c'est la fête de tous les saints", confie René.



La confusion est présente pour beaucoup de personnes, car la Toussaint est un jour férié tandis que la fête des morts ne l'est pas. Il est donc bien plus facile de se rendre au cimetière la veille de ce jour.