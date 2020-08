Le secteur des arts de la scène salue la "réponse positive" de la part des autorités

(Belga) La Fédération des employeurs des arts de la scène (FEAS) se dit "soulagée et heureuse" de l'assouplissement des distances de sécurité dans les lieux culturels de Wallonie et de Bruxelles à partir du 1er septembre prochain, mesure annoncée mercredi par la ministre de la Culture, Bénédicte Linard. La décision de ramener les distances à un mètre, contre un mètre et demi actuellement, "rejoint nos préoccupations, nos attentes et les efforts fournis par nos collaborateurs", affirme Françoise Havelange, coordinatrice de la Fédération.

La mesure fait suite aux cris de détresse lancés depuis plusieurs semaines par l'ensemble du secteur culturel, soumis jusqu'ici à des contraintes de distanciation du public portant atteinte à leur santé financière, et donc à l'emploi dans ce secteur. Si la réduction des distances de sécurité ne permettra pas de soudainement propulser le secteur culturel au niveau occupé avant la crise du coronavirus en Belgique, la FEAS salue la "réponse positive" apportée par les autorités. "Le public des lieux culturels est un public responsable. Cela nous laisse espérer que nous pourrons bientôt recommencer comme avant puisque nous avons été le secteur sacrifié", estime Mme Havelange, qui regrette néanmoins que les sorties scolaires soient, pour l'instant, encore interdites. "C'est une décision transitoire et temporaire. Nous nous attendons, en cas de diminution des contaminations, à un réexamen de la mesure pour le 15 septembre, afin que les élèves puissent de nouveau jouir d'une offre théâtrale". (Belga)