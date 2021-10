Le secteur du mariage reprend progressivement ses activités: les organisateurs croulent sous les demandes

À Bruxelles, le Covid Safe Ticket va s'inviter dans les mariages dès le 15 octobre. Les fêtes privées de plus de 50 personnes sont concernées par la nouvelle réglementation bruxelloise. Après des mois d'arrêt quasi total, le secteur reprend peu à peu des couleurs.

Du rêve à la réalité. Camille peut enfin plancher sur le choix de sa robe de mariée. "Ça fait vraiment bizarre, ça fait quelque chose", sourit-elle. Son mariage a été reporté en raison des restrictions sanitaires. Le grand jour, c'est finalement pour 2023.

De leur côté, les vendeuses sont ravies de reprendre du service. Mais en plus des nouvelles demandes qui abondent, elles doivent aussi gérer les commandes post-posées. "On a tous les mariages reportés plus toutes les nouvelles mariées qui ont pris rendez-vous et qui sont déjà en train de préparer leur mariage", explique Dori Mailli, vendeuse.

Parmi elles Anne-Lise qui n'est pas prête à toutes les concessions pour célébrer son mariage. Mais un Covid Safe Ticket pour tous les invités? Pourquoi pas. "La majorité des gens que je connais sont vaccinés. Les autres iront faire un test PCR s'il faut", explique-t-elle. Avant de plaisanter: "Je les ferai moi-même, je suis infirmière".

On sent que les Belges en ont marre

De son côté, Brenda organise son voyage de noces dont la destination est une surprise bien gardée par ses agents de voyage. "Depuis le mois de septembre, on a beaucoup de demandes, environ 3 à 4 demandes de devis par jour. On sent que les Belges en ont marre et ont envie de voyager à nouveau, hors Europe", constate Laetitia Carrette, organisatrice de voyages.

Les différents corps de métiers se réjouissent également. Ils estiment attendre un total de 15.000 mille mariages célébrés cette année. L'an dernier; seuls 2.000 mariages ont été organisés.