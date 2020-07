Le secteur du tourisme "optimiste" pour ce premier week-end de vacances: "Le téléphone n'arrête pas de sonner" (vidéo)

Le premier week-end de vacances post-confinement a commencé. Le secteur du tourisme espère beaucoup de cet été, il compte notamment sur les Belges pour voyager dans leur pays.

La saison touristique belge a commencé plus tard que d'habitude, évidemment. Et les acteurs du tourisme sont optimistes avant d'entamer ce premier week-end de vacances, selon notre journaliste Mathieu Langer. Il nous indique que les réservations de l'hôtel-restaurant dans lequel il se trouve à Vresse-sur-Semois (province de Namur) en reportage affiche complet tout ce week-end et même au-delà.

"On avait hâte, après ces trois mois de confinement. C'est certain qu'il était temps qu'on reprenne nos activités", confie Jane Everard, gérante de l'hostellerie "Le Charme de la Semois", au micro de notre journaliste.

Des activités qui vont reprendre jusqu'au mois d' août. "C'est ça, oui, même au-delà du mois d'août puisqu'on a déjà vraiment beaucoup de monde. Le téléphone n'arrête pas de sonner, d'ailleurs. On est très content".

C'est plutôt bon signe pour toute la région qui va en profiter. "Oui, on a la pisciculture, les boucheries artisanales, le miel, les fromageries, les kayaks, les VTT et tout ce qui fait vivre le commerce local et faire venir le tourisme".

Tous ces acteurs du tourisme local ne compte plus sur qu'une seule chose: une bonne météo. Et pour ce week-end, on annonce des températures allant au-delà des 20°C.