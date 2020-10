Le secteur touristique flamand prévoit des pertes supplémentaires de 3 milliards

(Belga) Le secteur touristique flamand, Toerisme Vlaanderen, parle d'un nouvel "uppercut", maintenant que de nouvelles mesures plus strictes sont prises dans la lutte contre le coronavirus. "D'ici à la fin de l'année, nous prévoyons une perte supplémentaire d'environ 3 milliards d'euros pour le secteur du tourisme flamand et bruxellois", déclare le CEO Peter De Wilde.

Les centres de vacances devront fermer leurs portes pendant au moins un mois et demi, et les hôtels devront également fermer leurs restaurants. "Bien sûr, nos soins de santé passent en premier, mais cela ne change rien au fait que cela est une fois de plus très dur pour notre secteur", souligne Peter De Wilde. (Belga)