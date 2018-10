Le séjour romantique… tourne au CAUCHEMAR: bloqué à Rome avec son épouse, Jacky n’avait plus qu’une seule dose d’insuline sur lui

La grève chez Aviapartner se poursuit et c’est toujours la galère pour des milliers de passagers. Parmi eux, un couple de sexagénaires originaire de Chaudfontaine. Jacky et Ginette sont partis à Rome. Ce voyage était un cadeau de leurs enfants pour les 60 ans de Ginette. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu.

Ginette et Jacky ont passé quelques jours dans la capitale italienne. Vendredi, ils se rendent à l'aéroport pour revenir à Bruxelles, mais leur vol est annulé.





L'angoisse



"C’était vraiment une catastrophe, l’angoisse parce que nous ne savions pas quand on pourrait rentrer et si on pouvait rentrer. Le prochain vol, c’était peut-être pour le 1er ou le 2 novembre et il n’était pas sûr", a raconté Ginette à Céline Praile.



48h d'attente, sans information. Pendant 2 jours, ils vivent un véritable calvaire. Jacky et Ginette sont livrés à eux-mêmes. "Tout le monde était sur son Gsm. On cherchait des vols, à des prix fous. J’avais trouvé un vol pour partir sur Liège avec mon mari, c’était 1.450 euros pour revenir tous les deux. Est-ce que vous vous rendez compte ?", a confié Ginette.





Plus qu'une dose d'insuline



Finalement, Ginette et Jacky ont réussi à avoir un vol hier soir. "On nous a dit qu’il y avait deux places pour nous et qu’on devait courir. On a couru sur le tarmac, il y avait deux avions, on ne savait même pas lequel on devait prendre et on n’avait personne pour nous guider", a expliqué Ginette.

Ils ont pu passer la nuit chez eux à Chaudfontaine. C'est un soulagement car ils ont tous les deux des ennuis de santé et Jacky n'avait plus qu'une dose d'insuline sur lui.