Le SERVICE MINIMUM de la SNCB sera mis en place pour la PREMIÈRE fois dès ce soir pour une grève de 48H: à quoi faut-il s'attendre?

Ce soir à 22h, une grève de 48h est annoncée à la SNCB. La CGSP cheminots se bat toujours contre la réforme des pensions. Le syndicat socialiste souhaite que le métier de cheminots fasse partie des métiers pénibles. Pour la première fois un service minimum sera mis en place.

Quelle sera la situation demain? Réponse avec Elisa Roux, porte-parole de la SNCB: "On prévoit qu'un train sur trois va circuler dans tout le pays. On a choisi de mettre le focus sur les trains IC, qui vont circuler uniquement pendant les heures de pointe et d'autres vont également circuler pendant la journée. Il y a également un certain nombre de trains L et de trains S qui vont circuler mais ceci, uniquement pendant l'heure de pointe du matin et du soir. Donc on conseille aux voyageurs de consulter régulièrement et surtout juste avant de se rendre en gare le planificateur de voyage online de la SNCB ou l'application pour savoir si leur train circule effectivement, parce que cela reste une grève, et on prévoit que très peu de trains vont circuler..."