Le skieur alpin belge Armand Marchant participe à ses premiers Jeux Olympiques après une grave blessure en 2017: "Ça va être une super expérience" (vidéo)

Ce vendredi 4 février, les Jeux Olympiques débutent à Pékin, en Chine. Jusqu’au 20 février prochain, 19 athlètes belges disputeront les compétitions dans neuf disciplines sportives différentes afin de représenter les couleurs de notre pays. Parmi ces sportifs de haut niveau, Armand Marchant tâchera de défendre au mieux sa place dans le ski alpin. Ce Liégeois de 24 ans participe à ses premiers Jeux Olympiques. Il sera d’ailleurs l’un des deux porte-drapeaux lors de la cérémonie d’ouverture, aux côtés de la patineuse artistique Loena Hendrick.

Armand Marchant a été victime d’une blessure grave en 2017, lors d’un entraînement à Adelboden. Il a souffert d’une fracture du plateau tibial et d’une rupture des ligaments croisés et du ménisque. Tous pensaient que sa carrière de skieur alpin était terminée… Mais, fin 2019, après avoir subi sept opérations, le jeune sportif revient miraculeusement à la compétition. Bien conscient de son parcours compliqué, il estime aujourd'hui être très chanceux d'avoir été sélectionné pour la compétition. "A travers les blessures, à travers les entraînements et la rééducation, j'ai vraiment cet objectif en tête. Je suis amplement récompensé par cette sélection et pouvoir représenter la Belgique aux Jeux Olympique. Il y a eu des gros moments de doute mais à chaque fois, j'avais ce rêve olympique en tête et ça m'a vraiment donné beaucoup d'énergie à travers ma rééducation et ces périodes de doute. Au final, elles s'effaçaient assez rapidement parce qu'on voyait que les progrès étaient là et que ça avançait", s'est-il exprimé.

En 2021, il obtient la 10e place au slalom des championnats du monde. Lors de ses premiers Jeux Olympiques, Armand Marchant participe à trois épreuves : le Slalom géant, le Super G et le Slalom spécial. Cette dernière épreuve représente sa spécialité et il sait qu’il devra tout donner. "C’est là où j’ai fait tous mes résultats, mes grosses performances", a-t-il indiqué.

Quelques jours avant son grand départ pour la compétition olympique, le Liégeois a confié être impatient de vivre ses premiers JO. "L’excitation est clairement là. J’ai trop hâte. Ça va être une super expérience", a-t-il dit.