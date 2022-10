Le smartphone, l'outil devenu très utile pour les personnes aveugles ou malvoyantes: "Cela nous offre énormément d'autonomie"

C'est l'une des conséquences inattendue de la récente crise sanitaire. Pendant les confinements, de plus en plus de personnes aveugles ou malvoyantes ont commencé à utiliser des smartphones, pour ne pas rester isolées. Des appareils adaptés, qui leur sont devenu très utiles au quotidien.

Wassim, que nous avons rencontré, devait se rendre à la gare. Pour connaitre son itinéraire, il utilise un smartphone commun, mais adapté à sa situation. "Chaque fois que je passe mon doigt sur une lettre du clavier du smartphone, ça me l'énonce. Je lance ensuite l'itinéraire et je suis les instructions jusque-là", indique-t-il.

Cet outil améliore son quotidien depuis dix ans. "Cela a fortement évolué avec le temps. Cela nous offre énormément d'autonomie. Cela nous permet entre autres de consulter les horaires des transports, de savoir de quel quai notre train partira dans une gare. Il y a d'autres applications qui nous permettent de lire notre courrier, d'avoir un détecteur de billet, d'avoir les codes barres des produits...", ajoute Wassim.

Avec la crise sanitaire et ses nombreux confinements, la demande pour cet outil a fortement augmenté.

"C'était une possibilité via des applications d'avoir encore un contact numérique. Depuis cette période compliquée pour tout un chacun, on a constaté qu'il y avait un engouement autour des smartphones et des nouvelles technologies, mais un engouement, qui va à tout âge, pas que chez les jeunes", souligne Julien Rolin, le responsable du service d'information sur les adaptations techniques à la Ligue braille.

La Ligue braille propose à ses membres de paramétrer le smartphone. "On va voir avec la personne, en fonction de ses capacités, ce qu'elle veut faire, ce qu'on peut lui proposer comme type de matériel. On va lui faire tester. On va l'essayer et là, on va voir la capacité que la personne a pour utiliser le matériel", poursuit Julien Rolin.

La formation peut prendre entre un jour et plusieurs semaines, en fonction de la rapidité d’apprentissage de la personne et des applications qu’elle souhaite installer.