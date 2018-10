Le sort s'acharne sur Benoît et sa famille: vont-ils un jour pouvoir réserver un vol en avion sans subir de péripéties?

Cela fait près de 4 jours que les bagagistes d’Aviapartner sont en grève à l’aéroport de Bruxelles. Pour certains voyageurs, ce week-end de départ en vacances est un véritable parcours du combattant. C’est le cas de Benoît, qui comptait partir à Dublin avec sa famille. Son vol a plusieurs fois été reporté avant d’être annulé. Et ce n’est pas la première fois que le sort s’acharne sur les vacances de cette famille.

Il y a un peu plus d’un an, nous rencontrions déjà Benoît. Son fils Thomas, encore mineur, n’avait pas pu prendre son avion. Pour cette famille, dans les aéroports, il y a toujours des soucis.





"L’histoire se répète, d’une autre manière"

"L’histoire se répète, d’une autre manière, différemment et c’est très agaçant", pense le père de famille. "C’est dommage car c’est chaque fois du temps perdu, de l’énervement pour rien, en l’occurrence ici de l’argent perdu."

Cette fois, Benoît partait rejoindre sa fille en Irlande avec sa famille. Ils passent la nuit à l’aéroport avant d’être renvoyés chez eux. On leur prévoit des places dans un avion pour aujourd’hui, mais le vol est annulé ce matin. Benoît défait ses bagages. La malchance avec les avions, il y est habitué.

"Je me suis déjà retrouvé en Italie bloqué par un overbooking pendant 48 heures sans qu’on donne de raison ou de solution à mon problème. Au mois de septembre, quand ma fille est partie pour l’Irlande, elle a encore été retardée de 5 heures pour prendre son avion."

Le sort s’acharne sur cette famille. "On va essayer de voir si on peut trouver un week-end pour te voir à partir du vendredi", dit Benoît à sa fille en Irlande via internet. "Quand on aura une solution, quand la grève sera finie".





Sa fille les attendait impatiemment

L’annulation de la visite chez sa sœur en Irlande est un coup dur pour Thomas. "Ça m’ennuie pour elle principalement parce que je voyais bien que les dernières fois où on s’appelait, c’était compliqué. Elle avait un peu le moral dans les chaussettes. Donc c’est plus pour elle que ça me fait mal".

Une énorme déception, mais la famille garde espoir de réussir à prendre l’avion sans tracas et tentera encore sa chance prochainement.

En tout, plus d’un vol sur 4 est annulé ce dimanche à l’aéroport de Bruxelles.