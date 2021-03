Le SUCCÈS "de plus en plus évident" du vaccin: chute du nombre d'hospitalisations et de décès dans les maisons de repos

Si, lors de la conférence de presse traditionnelle du centre de crise du coronavirus en Belgique, le docteur Yves Van Laethem a démarré par une allégorie météorologique en déclarant que "nous restons dans une zone orageuse et nous ne savons pas quand le ciel va s'éclaircir", il a rapidement évoqué la lueur d'espoir venue des maisons de repos et de soins où le nombre d'hospitalisations et de décès liés à Covid-19 a diminué, de manière "drastique" chez les +85 ans (-50%), et non négligeable chez les 75-84 ans (-32%). Cette chute montre de manière "de plus en plus évidente" l'impact de la campagne de vaccination dans les maisons de repos qui est en train de s'achever. On voit d'ailleurs sur le graphique des hospitalisations ci-dessus les deux pentes raides de diminution qui ont suivi la première dose et, surtout, la deuxième. Alors que fin 2020, environ 20% des personnes hospitalisées étaient issues des maisons de repos, désormais la proportion n'est plus que de 5%.