Le succès des vols low cost n'est pas près de s'arrêter: un expert prévoit le double de passagers dans les 5 ans

L'apparition des vols low cost (à bas coûts) a révolutionné le trafic aérien. Il y a, actuellement, 4 milliards de passagers par an dans le monde. Un chiffre qui pourrait doubler en l'espace de 5 ans.

Des passagers qui font la file avant leur vol, c’est la réalité depuis plusieurs dizaines d’années. En cause : l’arrivée du low cost. Autrement dit, des vols à bas coûts. Une véritable révolution dans le mode de déplacement et des connexions à travers le monde. André Clodong, consultant en aéronautique, était au micro du RTLiinfo 19 heures: "On observe la révolution dans l’esprit des nouvelles générations, comme les étudiants Erasmus. Les familles sont reconnectées car elles ont les moyens de se revoir."

Une croissance phénoménale

En Belgique, le premier à en profiter est l’aéroport de Charleroi. Avec deux vols low cost par jour à ses débuts, c’est aujourd’hui un véritable booste que sont les voyagent à coûts réduits. Des prix plus attractifs, des avions plus modernes et plus sécurisés. Une croissance perceptible mondialement. "Le prix est tellement irrésistible que la demande va continuer. Elle va même augmenter. Elle va probablement doubler à l’échelle planétaire. De 4 milliards ont passera dans les 5 ans à 8 milliards de voyageurs."

Une croissance au coût environnemental important. Prochain défi, réduire l’impact du CO2, mais surtout investir. Les commandes d’Airbus et de Boeing des compagnies aériennes ont explosé il y a quelques semaines.