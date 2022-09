Le syndicat des propriétaires est catégorique: limiter l'indexation des loyers, c'est non (vidéo)

Les loyers vont eux aussi être indexés. Cela concerne donc les locataires, qui vont devoir débourser davantage d'argent pour s'héberger, alors que les propriétaires vont répercuter les coûts d'entretien du bâtiment, notamment en rénovation, sur les locataires. Une situation qui inquiète les locataires et les politiques, qui prônent donc pour une forme de limitation de cette indexation.

C'est le cas du PS, qui évoque une indexation variable selon le PEB des bâtiments. "On doit le faire par rapport à des passoires énergétiques. Si vraiment des travaux sont effectués pour améliorer la performance énergétique d’un logement, c’est très bien. L’objectif, c’est de pousser les propriétaires à mettre leur logement en conformité. Il y a un effort collectif à réaliser. Cela passe par une amélioration de la performance énergétique des logements. Les locataires qui sont contraints de vivre dans un logement mal isolé, ou énergivore, c’est la double peine. C’est l’augmentation du prix de l’énergie et l’indexation des loyers. On doit pouvoir le faire", avance Pierre-Yves Dermagne, Vice-Premier ministre et ministre de l’Economie et du Travail.

Une proposition vivement critiquée par le syndicat des propriétaires, qui refuse catégoriquement toute modification de l'index. "Nous sommes opposés à une quelconque limitation ou blocage de l’indexation des loyers", nous confirme Eric Mathay, Président du syndicat des propriétaires. Pour lui, cela n'a pas de sens. "Nous avons été surpris voire choqué d’entendre la Secrétaire d’état au logement déclarer que les propriétaires qui louent allaient s’enrichir avec l’indexation. C’est totalement faux. Lorsque vous devez faire des travaux dans l’immobilier, le coût est nettement supérieur à l’évolution de l’inflation", précise-t-il.

Pour lui, le critère du PEB est à rejeter d'emblée. "Le certificat PEB c’est un bel exemple de surréalisme à la Belge, parce que cette matière a été régionalisée. Pour un appartement aux mêmes caractéristiques, nous avons une législation wallonne, bruxelloise et flamande. Un appartement qui aurait une consommation annuelle de 276 kwh par metre carré : à Bruxelles, c’est un F, en Wallonie en D et en Flandre en C. Vous trouvez ça normal ?", s'interroge-t-il.

Du côté du MR, on préconise par exemple une grille indicative, selon les performances énergétiques, pour donner des indexations à titre indicatif, sans obligation. "C’est une compétence régionale, nous n’avons rien à dire à ce sujet", précise aussi David Clarinva, Vice-Premier Ministre et Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l'Agriculture, des Réformes institutionnelles & du Renouveau démocratique.