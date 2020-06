Le syndicat socialiste bloque le site d'expédition des vaccins de GSK à Gembloux

Photo envoyée via Alertez-nous

Un piquet de grève s'est installé ce lundi matin dès 6h devant le site de l'entreprise pharmaceutique GSK à Gembloux. Une cinquantaine de délégués et permanents FGTB et Setca y bloquent l'accès aux expéditions de vaccins, détaille La Libre Belgique.

L'action n'est pas liée à la procédure de licenciement collectif en cours, mais bien à un manque de dialogue, selon le syndicat socialiste qui dénonce un "passage en force de la direction" sur certaines mesures. Parmi celles-ci : une prime liée au télétravail et un chèque consommation de 300€ refusés au personnel, la non-prolongation du congé parental coronavirus en juillet et en août, ou encore la diminution du recours à la sous-traitance réclamée par les syndicats mais non abordée par la direction.

Le piquet de grève devrait être levé vers 15h. FGTB et Setca annoncent que si la direction ne renoue pas le dialogue, une nouvelle action de blocage sera menée dans les prochains jours.



Photo envoyée via Alertez-nous