À Neufchateau, le système de collectes de canettes dépasse les attentes: "Les bords de route sont beaucoup plus propres"

En 10 jours, 70.000 canettes ont été récoltées. Tout bénéfice pour l'environnement mais aussi pour les citoyens qui reçoivent des bons d'achats en échange. Reportage de Gauthier Falque et Alain Hougardy.

Quelques canettes au bord d’une route, peut-être les dernières de la commune. Car toutes sont ramassées par des citoyens. Ils les amènent dans une machine pour les recycler et obtenir quelques euros de retour.



"Nous venons d’aller nettoyer la salle de basket, nous avons récupéré toutes les canettes dans les poubelles et nous les remettons ici pour les recycler. Et en même temps, ça permet d’acheter de l’eau pour le club de basket", témoigne Joseph.

Une fois toutes les canettes avalées, la machine sort un bon : 5 centimes par canettes. 94 canettes sur ce ticket. Joseph reçoit donc près de 5 euros. Une somme non négligeable, ce qui pousse d’ailleurs les citoyens à ramener les canettes de partout, de chez eux ou de la nature.



"Vendredi passé, j’ai eu une personne qui est venue pour 5.000 canettes. Quand elle va se promener, elle a son sac à dos et elle ramasse des canettes depuis 4 ans", raconte Samuel Collard, responsable du service travaux.





Une amélioration déjà visible au bout de 10 jours



Pas de doute, la ville est déjà plus propre. "Les bords de route sont beaucoup plus propres", constate Samuel Collard. "Nous autres avant, on nettoyait les bords de route. On voyait déjà qu’après deux à trois semaines, il fallait recommencer parce qu’il y avait à nouveau des canettes", se souvient-il.

"C’est un peu triste de voir le nombre de canettes qui se trouvent par terre, sur les routes, dans les champs, n’importe où. J’espère franchement que ça va s’améliorer grâce à cette machine", témoigne une dame.



Le succès est tel que la machine doit être vidée au moins deux fois par jour. Le projet pilote sera étendu dans 23 autres communes.